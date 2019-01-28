Обидчиков андрогинного участника «Евровидения» накажут за расизм и гомофобию

ЛГБТ-организация Urgence Homophobie намерена подать жалобы на интернет-пользователей, которые оскорбляют 19-летнего певца Билала Хассани. Об этом сообщает канал BFM TV в понедельник, 28 января.

В мае исполнитель будет представлять Францию на музыкальном конкурсе «Евровидение». За несколько дней певец с андрогинной внешностью получил не менее полутора тысяч оскорбительных сообщений. Они были связаны не только с его гомосексуальностью, но и с национальной принадлежностью — семья Хассани родом из Марокко.

Президент ассоциации Urgence Homophobie Гийом Мелани заявил, что для защиты музыканта наймут 43 адвокатов. Им предоставят все ссылки на публикации и комментарии обидчиков. Авторам постов может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев или штраф в размере 22,5 тысячи евро.

У Билала Хассани есть свой блог на YouTube. У его канала почти 800 тысяч подписчиков.

26 января были объявлены имена ведущих «Евровидения-2019». Одним из них будет 39-летний борец за права ЛГБТ-сообщества Асси Азар. Мероприятие также будут вести израильская супермодель Бар Рафаэли, шоумен и продюсер Эрез Таль и поэтесса Люси Айоуб.

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