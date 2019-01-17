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Назван главный кандидат на «Евровидение-2019» от России

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Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев стал основным претендентом на участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2019». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что телеканал «Россия-1», который в этом году выступает вещателем вокального соревнования в стране, рассматривает и другие кандидатуры. При этом организаторы вещания отказались от проведения национального отбора, решив выбрать музыканта самостоятельно. По словам источника, если Россию на конкурсе будет представлять Лазарев, то продюсером его номера вновь станет Филипп Киркоров.

Отмечается, что имя участника «Евровидения» будет объявлено в ближайшее время.

Лазарев выступил на «Евровидении» в 2016 году с песней You Are The Only One. Соревнование прошло в Стокгольме. Российский певец занял третье место, первое получила артистка Джамала, представлявшая Украину.

11 января портал Super опубликовал список кандидатов на участие в «Евровидении-2019» от России. Среди них оказались Лазарев, Киркоров, а также Егор Крид, Ольга Бузова и Александр Панайотов.

Полуфиналы «Евровидения-2019» пройдут в Тель-Авиве, Израиль, 14 и 16 мая, финал запланирован на 18-е. На «Евровидении-2018» в Лиссабоне победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy («Игрушка»).

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