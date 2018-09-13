В Израиле определились с местом проведения «Евровидения-2019»

Международное музыкальное соревнование «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса в четверг, 13 сентября.

Отмечается, что решение принято организаторами после того, как от Израильской государственной корпорации телерадиовещания «Кан» потребовали предложить как минимум два города для проведения «Евровидения».

Изначально в «Кан» предлагали устроить конкурс в Иерусалиме. «В итоге мы решили, что Тель-Авив — лучшее место для проведения крупнейшего в мире музыкального мероприятия», — заявили организаторы.

Полуфиналы вокального состязания пройдут 14 и 16 мая, финал запланирован на 18-е.

В июне власти Израиля отказались от идеи провести «Евровидение» в Иерусалиме из-за скандала с Европейским вещательным союзом (ЕВС), потребовавшим выбрать площадку, которая не спровоцирует конфликтов или протестов.

По традиции «Евровидение» проходит в столицах стран-победителей предыдущего года, однако Израиль и Палестина борются за право признать Иерусалим своей столицей, не признавая такого права за другой стороной.

На «Евровидении-2018» победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy («Игрушка»). Израиль победил в «Евровидении» в четвертый раз. Страна одерживала победу в конкурсах 1978, 1979 и 1998 годов.

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