«Евровидение» передумали устраивать в Иерусалиме после скандала

В министерстве финансов Израиля заявили, что площадкой для проведения международного вокального соревнования «Евровидение-2019» скорее всего станет Тель-Авив. Власти передумали устраивать конкурс в Иерусалиме, пишет Haaretz.

Чиновник министерства заявил журналистам, что единственная площадка, отвечающая всем требованиям организаторов «Евровидения», находится в Тель-Авиве. Отмечается, что власти также рассматривают в качестве возможного места проведения конкурса Хайфу.

Ранее в июне министр культуры и спорта Израиля Мири Регев угрожала, что если «Евровидение» не будут проводить в Иерусалиме, то конкурса в стране вообще не будет, передает Israel National News.

Организатор международного конкурса, Европейский вещательный союз (ЕВС), выступил против проведения «Евровидения» в Иерусалиме. Он заявил, что нужна площадка, которая не спровоцирует конфликтов или протестов. 24 мая представители ЕВС попросили фанатов повременить с покупкой билетов в Израиль на конкурс.

По традиции «Евровидение» проходит в столицах стран-победителей предыдущего года, однако Израиль и Палестина борются за право признать Иерусалим своей столицей, не признавая такого права за другой стороной.

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