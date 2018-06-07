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Организаторы «Евровидения» выступили против проведения конкурса в Иерусалиме

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Представители Европейского вещательного союза (ЕВС), который организовывает музыкальный конкурс «Евровидение», потребовали от Израиля не проводить соревнование в Иерусалиме. Об этом сообщает портал Ynetnews.com.

Организаторы добиваются проведения мероприятия в месте, которое не спровоцирует конфликты или протесты. Такое условие в ЕВС выставили во время рабочей встречи с израильскими коллегами. «Наша цель — избежать случаев, когда страны бойкотируют место проведения конкурса», — подчеркнул представитель союза.

В конце мая организаторы «Евровидения» попросили фанатов повременить с покупкой билетов в Израиль на конкурс. Они не раскрыли причину такого заявления, предложив поклонникам шоу дождаться уточнений о месте проведения мероприятия.

По традиции, «Евровидение» проходит в столицах стран-победителей предыдущего года, однако Израиль и Палестина борются за право признать Иерусалим своей столицей, не признавая такого права за другой стороной.

На «Евровидении-2018» победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy («Игрушка»). Израиль победил в «Евровидении» в четвертый раз. Страна одерживала победу в конкурсе в 1978, 1979 и 1998 годах.

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