Самойлову предложили еще раз отправить на «Евровидение»

На сайте Change.org появилась петиция с просьбой отправить певицу Юлию Самойлову на международное музыкальное соревнование «Евровидение-2019» в Израиль в качестве участницы от России. Обращение адресовано Первому каналу и президенту России Владимиру Путину.

«Юлия, вы — наша гордость! Мы, народ России, отправляем вас на "Евровидение-2019" в Израиль! Просим оказать поддержку в инициативе Первый канал и лично президента России Владимира Владимировича Путина!» — заявил автор петиции Виктор Быков. Он отметил, что, исходя из высказываний Самойловой, певица не против принять участие в конкурсе еще раз.

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С предложением автора петиции согласился член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. «После "Евровидения-2018" осталась какая-то недосказанность. Юлия Самойлова очень волновалась, было видно, что она не смогла показать все, на что способна. Особенно гадкой оказалась ее травля в Сети после конкурса. Каждый человек может оступиться, но это не значит, что его за это нужно откровенно гнобить. Юля хочет получить еще один шанс, уже ранее заявляла об этом, а как известно "Бог троицу любит". Поэтому я нисколько не удивлен появлению такой петиции и тоже ее поддерживаю», — передает сайт dni.ru слова Манукяна.

Эксперт выразил надежду на то, что, в случае победы России на «Евровидении-2019», следующее соревнование пройдет в Севастополе. «Это будет символично», — посчитал он.

Ранее в мае Самойлова раскрыла истинную причину ее выдвижения на «Евровидение» в 2017 году. Она также заявила, что Первый канал сэкономил на ее номере для музыкального соревнования в 2018-м, когда певица не прошла в финал.

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