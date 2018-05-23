Самойлова пожаловалась на дискриминацию из-за инвалидности

Певица Юлия Самойлова презентовала автобиографию под названием «Обычная необычная история». В ней артистка рассказала о начале музыкальной карьеры и о дискриминации, с которой ей пришлось столкнуться, передает RT.

«Мало того, что меня не пускали петь на праздничные городские мероприятия с формулировкой "Люди не хотят смотреть на инвалидов в праздничный день, у них испортится настроение", так еще и не пускали в различные заведения и даже магазины», — пожаловалась Самойлова.

Карьера исполнительницы пошла вверх после участия в телешоу «Фактор А» — ей наконец стали платить гонорары за выступления. Известность поначалу не приносила артистке положительных эмоций. «У меня началась истерика, я поняла, что была не готова к такому пристальному вниманию, но ведь и не соскочишь», — призналась она.

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«А знаете, что самое смешное? Я стала известной, мне скоро 30 лет, а все равно ничего не изменилось. Все равно найдется кто-то, кто скажет, что Самойлова — бездарная неумеха, которая не заслуживает всего, что у нее есть», — пишет певица.

Ранее в мае Самойлова раскрыла истинную причину ее выдвижения на «Евровидение» в 2017 году. Она также заявила, что Первый канал сэкономил на ее номере для музыкального соревнования в 2018-м, когда певица не прошла в финал.

Самойлова — инвалид первой группы, у нее диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана. Она передвигается на коляске.

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