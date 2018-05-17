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Самойлова рассказала о пожадничавшем на коляску и платье Первом канале

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Юлия Самойлова

Певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2018», рассказала о том, как Первый канал сэкономил на ее номере для соревнования. Ее интервью опубликовано на YouTube-канале «The Люди» в четверг, 17 мая.

По ее словам, наряд для выступления ей пришлось готовить самой, на свои деньги. Также канал, по словам одного из ее коллег, должен был купить специальную инвалидную коляску, но отказался это сделать.

При этом исполнительница подчеркнула, что не хочет лезть в чужой карман, и что она никого, кроме себя, не винит в провале на конкурсе.

Она добавила, что подготовке ее номера не уделили должного внимания. Самойлова рассказала, что номер до «Евровидения» полностью был прорепетирован только один раз, и выбить больше репетиций ей не удалось.

Самойлова ранее рассказала о готовивших ее номер на «Евровидение» халтурщиках.

Артистка спела песню I Won't Break во втором полуфинале «Евровидения», прошедшем в Лиссабоне в ночь на 11 мая. По итогам голосования зрителей и жюри певица не попала в десятку финалистов.

Продюсер Иосиф Пригожин также считает, что выступление Юлии Самойловой было «абсолютно слабым» и певице следовало отказаться от участия в музыкальном конкурсе. Принять это решение исполнительницу якобы уговаривала и ее наставница, эстрадная певица Алла Пугачева.

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Предыстория: Самойлова рассказала о готовивших ее номер на «Евровидение» халтурщиках
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