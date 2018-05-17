Самойлова рассказала о готовивших ее номер на «Евровидение» халтурщиках

Певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2018», рассказала о том, что ее разочаровала подготовка к соревнованию. Ее интервью опубликовано на YouTube-канале «The Люди» в четверг, 17 мая.

По ее словам, вся эта работа проходила «спустя рукава», а многие вопросы приходилось решать ей самой. «Я никак не могла на это повлиять, мне только говорили: "Не загружайся, это все замечательно, ты ничего не понимаешь"», — поведала певица.

Исполнительница также признала, что номер России был провальным, и извинилась за выступление.

Самойлова спела песню I Won't Break во втором полуфинале «Евровидения», прошедшем в Лиссабоне в ночь на 11 мая. По итогам голосования зрителей и жюри артистка не попала в десятку финалистов. Ее выступление появилось в сети и собрало 66 тысяч дислайков.

Продюсер Иосиф Пригожин также считает, что выступление Юлии Самойловой было «абсолютно слабым» и певице следовало отказаться от участия в музыкальном конкурсе. Принять это решение исполнительницу якобы уговаривала и ее наставница, эстрадная певица Алла Пугачева.

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