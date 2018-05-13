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Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом

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Певица Юлия Самойлова

Певица Юлия Самойлова могла бы продемонстрировать на «Евровидении-2017» более высокий результат, если бы Киев тогда дал ей возможность выступить на конкурсе. Такое мнение высказала заслуженная артистка России, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, передает РИА Новости в воскресенье, 13 мая.

«Юля же молодец не в силу физического состояния, а потому, что сумела выстоять, когда против нее была страна, не пустившая ее на конкурс. Я уверена, что в прошлом году результат был бы на порядок выше. А за год скопилась психологическая усталость. Невозможно не перегореть за такой долгий период», — сказала Гурцкая.

Она подчеркнула, что считает категорически неправильным высказывать Самойловой жалость из-за ее инвалидности. «Музыка — это тот мир, где нет деления на здоровых и людей с ограниченными возможностями», — добавила она.

Самойлова спела песню I Won't Break во втором полуфинале «Евровидения», прошедшем в Лиссабоне в ночь на 11 мая. По итогам голосования зрителей и жюри артистка не попала в десятку финалистов. Ее выступление появилось в сети и собрало почти 20 тысяч дислайков.

Продюсер Иосиф Пригожин также считает, что выступление Юлии Самойловой было «абсолютно слабым» и певице следовало отказаться от участия в музыкальном конкурсе. Принять это решение исполнительницу якобы уговаривала и ее наставница, эстрадная певица Алла Пугачева.

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