Самойлова пожалела о «Евровидении»

Певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2018», рассказала о своих чувствах во время соревнования. Ее слова с пресс-конференции в четверг, 17 мая, передает RT.

«"Евровидение", безусловно, колоссальный опыт в моей жизни, в моем творчестве. О нем я буду вспоминать всегда, думаю, всю свою жизнь. Сожалею, что я переволновалась, не оправдала надежд — своих и людей, которые меня поддерживали», — заявила исполнительница.

Она также рассказала об обрушившейся на нее критике. «Шквал критики на меня обвалился еще до объявления песни. Как только объявили, что я еду, появилась критика», — добавила певица.

Самойлова спела песню I Won't Break во втором полуфинале «Евровидения», прошедшем в Лиссабоне в ночь на 11 мая. По итогам голосования зрителей и жюри артистка не попала в десятку финалистов. Ее выступление появилось в сети и собрало 66 тысяч дислайков.

Продюсер Иосиф Пригожин также считает, что выступление Юлии Самойловой было «абсолютно слабым» и певице следовало отказаться от участия в музыкальном конкурсе. Принять это решение исполнительницу якобы уговаривала и ее наставница, эстрадная певица Алла Пугачева.

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