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14:43, 14 июля 2025Экономика

Лукашенко оценил торговлю Белоруссии и Петербурга

Лукашенко: В 2025-м товарооборот Белоруссии и Петербурга может достичь $2,5 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

В 2025 году товарооборот Белоруссии и Санкт-Петербурга может достичь двух с половиной миллиардов долларов. Так перспективы взаимной торговли оценил президент республики Александр Лукашенко, его цитирует ТАСС.

В рамках встречи с губернатором города Александром Бегловым глава государства заявил, что Белоруссия и Петербург «стабильно имеют товарооборот» в объеме более двух миллиардов долларов. И в этом году, невзирая на различные катаклизмы, этот показатель можно увеличить.

Белоруссия не только страна с продвинутой аграрной политикой, но и машиностроительное государство, подчеркнул Лукашенко: она поставляет пассажирскую, коммунальную технику, лифты и готова продолжать сотрудничать в этой сфере.

«Высокоразвитая страна Россия, мы там уже можем осуществлять приличную локализацию. Хотя наш продукт белорусский всегда наполовину российский — от металла и других комплектующих мы закупаем в Российской Федерации. Поэтому если мы даже организуем сборочное производство на начальном этапе у вас в Ленинграде, то оно на 50 процентов будет российским, оно уже будет локализованным», — пояснил он.

Также на встрече с делегацией Санкт-Петербурга Лукашенко заявил, что рост цен на продукты питания в Белоруссии связан с действиями сформированного после выборов нового состава правительства. Он отказался признать, что власти регулировали цены на базовые продукты питания, описав эти действия как попытку сделать стоимость приемлемой для покупателей, производителей, переработчиков и представителей торговли. При этом Лукашенко согласился, что регулировать цены власти не умеют.

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