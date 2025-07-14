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14:13, 14 июля 2025Экономика

Лукашенко связал рост цен на еду с «шалостями» правительства

Лукашенко обвинил в росте цен на продукты членов нового состава правительства
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Рост цен на продукты питания в Белоруссии связан с действиями сформированного после выборов нового состава правительства. Об этом на встрече с делегацией Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Чувствую, что с изменением правительства после выборов там начались шалости. Я это вижу. Мне люди пишут каждый день», — объяснил политик. Обратившись к членам своей делегации, он предупредил, что тем придется регулярно писать доклады по поводу «цены справедливости», то есть той, что устраивает всех.

Лукашенко отказался признать, что власти регулировали цены на базовые продукты питания, описав эти действия как попытку сделать стоимость приемлемой для покупателей, производителей, переработчиков и представителей торговли. При этом президент Белоруссии признал, что регулировать цены власти не умеют.

Также глава республики заметил, что белорусскую практику начали перенимать в России, причем в отношении всего борщевого набора. «Хотя нас критиковали в прошлом году, что мы регулируем цены», — заметил он.

Ранее СМИ сообщили, что главной причиной дефицита картофеля в Белоруссии, с которым республика столкнулась в текущем году, стало снижение цен по требованию Лукашенко. Падение прибыльности выращивания картофеля привело к тому, что его производство рухнуло на четверть.

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