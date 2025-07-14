Титов сделал тревожный прогноз о российской экономике

Титов: Политику Банка России пора смягчать или проблемы будут нарастать

В России настало время срочно смягчить денежно-кредитную политику. Об этом «Ленте.ру» заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Он обратил внимание на неутешительные результаты опроса промышленных и инфраструктурных предприятий, который в апреле-мае провели эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Оказалось что инвестируют чуть меньше половины, хотя год назад речь шла о 64 процентах. Что касается запуска новых производств, то к этому готовы лишь 35 процентов. Кредиты для инвестиций могут себе позволить меньше 33 процентов.

Такая статистика, по словам Титова, говорит о том, что события в России развиваются по инерции, которая была задана мощным толчком предыдущего периода. Однако эта инерция закончится, и если к тому моменту условия не улучшатся, то трудности будут лишь нарастать. Он подчеркнул, что экономике нужны доступные заемные деньги и на эту проблему нельзя закрывать глаза.

По словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, снижать ключевую ставку ЦБ по одному процентному пункту бессмысленно. Он уверен, что регулятор должен действовать в этом направлении более решительно. Бизнесмены надеются, что ставка в июле упадет сразу до 18 процентов.