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14:38, 14 июля 2025Экономика

Титов сделал тревожный прогноз о российской экономике

Титов: Политику Банка России пора смягчать или проблемы будут нарастать
Кирилл Луцюк

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В России настало время срочно смягчить денежно-кредитную политику. Об этом «Ленте.ру» заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Он обратил внимание на неутешительные результаты опроса промышленных и инфраструктурных предприятий, который в апреле-мае провели эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Оказалось что инвестируют чуть меньше половины, хотя год назад речь шла о 64 процентах. Что касается запуска новых производств, то к этому готовы лишь 35 процентов. Кредиты для инвестиций могут себе позволить меньше 33 процентов.

Такая статистика, по словам Титова, говорит о том, что события в России развиваются по инерции, которая была задана мощным толчком предыдущего периода. Однако эта инерция закончится, и если к тому моменту условия не улучшатся, то трудности будут лишь нарастать. Он подчеркнул, что экономике нужны доступные заемные деньги и на эту проблему нельзя закрывать глаза.

По словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, снижать ключевую ставку ЦБ по одному процентному пункту бессмысленно. Он уверен, что регулятор должен действовать в этом направлении более решительно. Бизнесмены надеются, что ставка в июле упадет сразу до 18 процентов.

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