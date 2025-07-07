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13:57, 7 июля 2025Экономика

Бизнесмены назвали желаемый размер ключевой ставки

Шохин: Российский бизнес ждет снижения ключевой ставки сразу до 18 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Снижать ключевую ставку Банка России по одному процентному пункту бессмысленно, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его процитировало «Интерфакс».

По словам Шохина, следует рискнуть и снизить «ключ» более решительно и потом посмотреть, как это скажется на деловой активности, инфляции и прочем. Он уточнил, что предприниматели ждут уменьшения ставки сразу до 18 процентов. По его мнению, соответствующее решение следует принять уже в июле.

Как считает экономист Анатолий Бажан, Центральный банк РФ может пойти на июльское снижение «ключа», если инфляция продолжит снижаться.

В свою очередь, главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач считает, что если ключевая ставка опустится до 10-11 процентов, то за этим не последует ни инфляционного эффекта, ни обвального изъятия сбережений из банков.

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