В ВЭБ высказались о снижении ключевой ставки Центробанка

Экономист Клепач: Ключевую ставку Центробанка надо снижать до 10-11 процентов

Снижение ключевой ставки Центробанка до 10-11 процентов не даст ни инфляционного эффекта, ни обвального изъятия сбережений из банков, заявил главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Об этом пишет РИА Новости.

«Этого будет вполне достаточно. Учитывая, что к концу года инфляция будет на уровне 6,7-7 процентов», — высказался он.

Клепач считает, что необходимо наполнять рынок, создавать производства, которые смогут удовлетворить возросший и будущий рост внутреннего спроса. Он призвал «не отдавать внутренний рынок импорту, особенно китайскому».

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что ключевая ставка к концу 2025 года может опуститься до 13-15 процентов.

