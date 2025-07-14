Дептранс: На дорогах Москвы впервые появилась желтая разделительная разметка

На дорогах Москвы появился новый вид разметки — желтая разделительная линия. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

Полоску желтого цвета для разделения транспортных потоков внесли в новую редакцию ГОСТ. Такую линию будет лучше видно в темное время суток, а также зимой. «Это дополнительно предупреждает водителей о запрете выезда на встречную полосу. Желтый цвет контрастнее белого, особенно в сложных погодных условиях», — подчеркнули в ведомстве.

Первую в столице разметку нового цвета нанесли на улице Чагинской в Юго-Восточном административном округе — раньше там неоднократно случались ДТП из-за нарушений правил обгона. Если желтая линия поможет снизить число аварий, то проект расширят и на другие дорожные участки Москвы, уточнили в Дептрансе.

Ранее в России собрались сделать еще одну музыкальную дорогу — специальную звуковую разметку нанесут на участке трассы М-12 «Восток», которая связывает Москву и Тюмень. Шумовые полосы нужны, чтобы повысить безопасность на трассе и предотвратить ДТП. Мелодия, которая звучит при прохождении таких участков, не дает водителям заснуть и предупреждает о приближении к краю дороги.