В России сделают вторую музыкальную дорогу

Глава «Автодора» Петушенко: Музыкальную разметку нанесут на трассе М-12 «Восток»

В России появится вторая музыкальная дорога. Специальную звуковую разметку нанесут на участке трассы М-12 «Восток», которая связывает Москву и Тюмень, рассказал глава компании Вячеслав Петушенко в кулуарах ПМЭФ, передает ТАСС.

Пока неизвестно, какой отрезок пути станет музыкальным. «Сейчас мы выбираем участки, где количество ДТП больше, поэтому в ближайшее время выберем и сделаем на трассе М-12 обязательно. Километраж скажем потом», — пояснил Петушенко.

Шумовые полосы нужны, чтобы повысить безопасность на трассе и предотвратить ДТП. Мелодия, которая звучит при прохождении таких участков, не дает водителям заснуть и предупреждает о приближении к краю дороги.

Первую музыкальную разметку в России нанесли на участке трассы М-11 от Москвы до Петербурга. Теперь автомобилисты слышат фрагмент композиции «Калинка-малинка», когда проезжают по специальным знакам.