В России появилась первая музыкальная разметка

На трассе М-11 «Нева» появилась первая в России музыкальная разметка

На участке трассы М-11 «Нева» стартовал эксперимент по нанесению музыкальной разметки — поперечных шумовых полос с музыкальным эффектом. Ранее такая разметка не использовалась на российских дорогах, отмечает пресс-служба «Автодора» в Telegram-канале.

Теперь проезжающие по участку с разрешенной скоростью автомобилисты будут слышать музыку — фрагмент композиции «Калинка-малинка». Такая разметка призвана сократить число аварий — она не только поможет водителям соблюдать скоростной режим, но также не даст заснуть за рулем.

Реализовать музыкальную разметку помогла дочерняя организация «Автодора» ООО «Автодор-Инжиниринг». Ее специалисты разработали специальное программное обеспечение, которое помогло перевести штрихи в ноты. Это первое в России программное обеспечение, позволившее рассчитать необходимые параметры для нанесения линий разметки, так чтобы при проезде по ним с установленной скоростью создавался эффект проигрывания музыкального фрагмента.

Ранее в подмосковных Люберцах стартовало движение по участку трассы М-5 в обход поселков Октябрьский и Островцы. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, открытие дороги было долгожданным.