Названы шансы Шнурова и Бузовой поехать на «Евровидение»

Названы имена российских исполнителей, чьи шансы выступить на «Евровидении-2019» наиболее высоки. Об этом агентству «Москва» рассказал эксперт портала «Рейтинг Букмекеров» Николай Соловьев.

Как заявил специалист, вероятность того, что представлять Россию на международном конкурсе отправятся поп-певица Ольга Бузова или лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, одинакова. Оба исполнителя могут отправиться на конкурс с вероятностью в 14 процентов.

Однако главными претендентами букмекеры называют других артистов: финалистку «Фабрики звезд-5» Юлианну Караулову и певицу Manizha. Вероятность этого события составляет около 20 процентов. По оценкам экспертов, достаточно высокие шансы отправиться на конкурс у хип-хоп-исполнителей Басты (Василий Вакуленко) и Элджея, а также певиц Монеточки и Гречки.

64-й музыкальный конкурс состоится в Израиле с 14 по 18 мая 2019 года. На «Евровидении-2018» победу одержала певица Нетта Барзилай с песней Toy («Игрушка»).

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