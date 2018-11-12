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Певица Анастасия Приходько ушла с интервью после неудобных вопросов

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Певица Анастасия Приходько покинула программу «Рандеву с Яниной Соколовой» на украинском «5 канале» после вопросов о Юлии Тимошенко. Артистка сняла микрофон и ушла из телестудии. Видеозапись опубликована на YouTube.

Во время интервью Приходько заявила, что лидер партии «Батьковщина» не занимается бизнесом, в отличие от президента Украины Петра Порошенко. Ведущая в ответ поинтересовалась, где Тимошенко берет деньги.

Певица заявила, что ее покровительница умна, пользуется уважением всего мира, и ей можно верить на слово. Соколова спросила, не собираются ли женщины врать избирателям, после чего в разговор вмешался один из сопровождающих Приходько. Завязалась словесная перепалка, затем артистка удалилась.

В октябре Приходько заявила, что уйдет со сцены ради политики. Она решила поддержать Тимошенко на предстоящих президентских выборах, которые пройдут на Украине в марте 2019-го, передают «Известия».

Анастасия Приходько — украинская эстрадная исполнительница. Она приобрела известность после победы в российском телепроекте «Фабрика звезд — 7» в 2007 году. В 2009-м Приходько представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» с песней «Мамо» на русском и украинском языках и заняла 11-е место.

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