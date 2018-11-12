Давшая скандальное интервью певица Приходько высказалась о Тимошенко и лжецах

Певица Анастасия Приходько сделала в Facebook заявление после скандального интервью на украинском телеканале. Она отметила, что политика Юлию Тимошенко пытаются оклеветать, однако независимые опросы показывают, что женщин поддерживают в стране.

«А все лжецы могут и дальше показывать свой уровень метанием гадости на вентилятор», — подчеркнула Приходько. К посту она приложила скрин опроса IRI Global, который демонстрирует, что 17 процентов респондентов поддерживают кандидатуру Тимошенко на выборах президента Украины.

Ранее в понедельник сообщалось, что Приходько покинула программу «Рандеву с Яниной Соколовой», когда ведущая задала ей вопросы о финансировании Юлии Тимошенко и о том, можно ли доверять политику.

31-летняя Анастасия Приходько приобрела известность после победы в российском телепроекте «Фабрика звезд — 7» в 2007 году. В 2009-м певица представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» с песней «Мамо» на русском и украинском языках и заняла 11-е место.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!