Названа самая прослушиваемая песня года

Музыкальные сервисы VK Music и BOOM составили список 30-ти самых прослушиваемых песен 2018 года. Рейтинг опубликован во «ВКонтакте».

Первое место занял трек Panda E 20-летнего белорусского рэпера CYGO, который раньше делал музыку под псевдонимом Leo. Песня могилевчанина Леонида Вакульчука была выпущена в июне, а в конце ноября вышел клип, который за месяц собрал 2,7 миллиона просмотров.

На втором месте разместили песню «Медуза» хип-хоп-исполнителя MATRANG, который с 2017 года стал участником творческого объединения «Gazgolder». На премии Муз-ТВ его сингл номинировали в категории «Песня Рунета», но в итоге награду взяла Ольга Бузова.

Тройку замкнул Элджей с треком «Минимал». Рэпер выпустил его в декабре 2017 года, а в апреле 2018 года опубликовал клип, который за девять месяцев посмотрели 31 миллион раз.

На четвертом месте оказалась песня «Пустите меня на танцпол» дуэта HammAli & Navai. На четвертом — трек Rockstar американского хип-хоп-исполнителя Post Malone.

В десятку также вошли песня рэпера Jah Khalib «Медина», другой трек HammAli & Navai «Ноты», работа группы RASA «Под фонарем» и песня «Запах моей женщины» исполнителей Адлер Коцба & Timran.

Отмечается, что больше всего композиций слушали в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В сумме пользователи VK Music и BOOM в этом году потратили на музыку 74 тысячи лет.

18 декабря сервис Shazam назвал самые популярные музыкальные запросы. Чаще всего в 2018 году искали трек Solo британского коллектива Clean Bandit и американской исполнительницы Деми Ловато.

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