Названы три самых прослушиваемых музыканта года

Рэперы Дрейк, Post Malone и XXXTentacion стали самыми прослушиваемыми музыкантами сервиса Spotify в 2018 году. Об этом сообщает The Guardian во вторник, 4 декабря.

Канадский хип-хоп-исполнитель Дрейк (Обри Дрейк Грэм) занял первое место с 8,2 миллиарда прослушиваний. Его альбом Scorpion и трек God’s Plan стали самыми популярными среди пользователей Spotify.

Самыми популярными композициями рэпера Post Malone (Остин Ричард Пост) стали Rockstar и Psycho. У исполнителя XXXTentacion (Джасей Дуэйн Онфрой), который скончался в больнице после огнестрельного ранения в июне, главным треком стал Sad!.

Накануне сообщалось, что лучшей песней года по версии музыкальных критиков The Guardian стала This Is America американского рэпера Дональда Гловера, выступающего под псевдонимом Childish Gambino. На втором месте — Make Me Feel соул-исполнительницы Жанель Монэ.

