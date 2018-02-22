Дрейк забрал обратно розданный прохожим миллион долларов

Клип Дрейка на песню God’s Plan («Божий замысел»), в котором рэпер раздает деньги прохожим, записали задом наперед. Ролик под названием «Дрейк крадет миллион долларов на музыкальное видео God's Plan» опубликовал YouTube-канал Funny Or Die.

В измененном клипе счастливый Дрейк забирает пачки купюр у рыдающих людей и демонически танцует.

Бюджет клипа God’s Plan составил почти миллион долларов, которые музыкант потратил на жителей Майами. Он раздал деньги случайным прохожим, оплатил посетителям супермаркета их покупки, сделал пожертвование школе, женскому приюту и пожарному департаменту, а также оплатил девушке обучение в университете. Дрейк назвал эту акцию «самым важным делом в его жизни».

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