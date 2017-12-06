Назван самый высокооплачиваемый музыкант мира

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Шон Комбc
Шон Комбc

Американский рэпер Шон Комбc, сменивший псевдоним Дидди на Любовь, признан самым высокооплачиваемым музыкантом по версии журнала Forbes. Полный список опубликован на сайте издания в среду, 6 декабря.

Заработок хип-хоп-исполнителя за год составил 130 миллионов долларов. На втором месте оказалась певица Бейонсе со 105 миллионами долларов. Третья строчка досталась канадскому рэперу Дрейку. Он заработал 94 миллиона.

В первую десятку также попал канадский певец эфиопского происхождения The Weeknd (92 миллиона долларов), ранее объявленный самой высокооплачиваемой молодой знаменитостью. За ним следуют британская поп-рок-группа Coldplay (88 миллионов), рокеры Guns N' Roses (84 миллиона), певец Джастин Бибер (83,5 миллиона), музыкант Брюс Спрингстин (75 миллионов) и исполнительница Адель (69 миллионов).

Завершает рейтинг метал-коллектив Metallica, заработавший за год 66,5 миллиона долларов.

Комбс, ранее известный как Дидди, объявил об очередной смене псевдонима в начале ноября. «Я не тот, кем был раньше, я изменился. Так что мое новое имя — Любовь, или Брат Любовь», — объяснил он.

В детстве Комбс получил прозвище Пафф из-за привычки пыхтеть от злости. В начале музыкальной карьеры он называл себя Пафф Дэдди (Puff Daddy), потом Пи Дидди (P.Diddy), а затем — просто Дидди (Diddy).

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