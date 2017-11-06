Рэпер Дидди потребовал называть его Любовью

Американский рэпер Шон Комбс, известный как Дидди, поменял свой псевдоним. Он заявил в Twitter, что теперь выступает под псевдонимом Любовь.

«Я решил снова поменять свое имя. Просто я не тот, кем был раньше, я изменился. Так что мое новое имя — Любовь, или Брат Любовь», — подчеркнул Комбс, отметив, что это очень важная новость.

— Sean Diddy Combs (@diddy) 04 ноября 2017, 20:53

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Хип-хоп-исполнитель подчеркнул, что «не будет отвечать людям, которые обратятся к нему по имени Дидди, Паффи или Пафф Дэдди».

В детстве Комбс получил прозвище Пафф из-за привычки пыхтеть от злости. В начале музыкальной карьеры он называл себя Пафф Дэдди (Puff Daddy), потом Пи Дидди (P.Diddy), а затем — Дидди (Diddy).

В июне американский рэпер Шон Картер также сменил свое прозвище. Он стал называть себя ДЖЕЙ-ЗИ (JAY-Z) вместо Джей Зи (Jay Z).