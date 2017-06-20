Рэпер Джей Зи поменял псевдоним на ДЖЕЙ-ЗИ

Американский хип-хоп-исполнитель Шон Картер, известный как Джей Зи (Jay Z), изменил свой псевдоним. Теперь он выступает под именем ДЖЕЙ-ЗИ (JAY-Z), сообщает Entertainment Weekly.

Отмечается, что это не первый раз, когда рэпер меняет свое прозвище. Ранее он использовал дефис в имени, однако отказался от него после выпуска 12-го сольного альбома Magna Carta Holy Grail.

В нынешней вариации дефис вернулся, а все буквы стали прописными. Причины таких перемен не уточняются.

19 июня музыкант анонсировал выход нового студийного альбома «4:44». Он опубликовал отрывок из видеоклипа на песню Adnis, которая войдет в пластинку. Релиз запланирован на 30 июня.

18 июня у артиста и его супруги певицы Бейонсе родилась двойня. В мае ДЖЕЙ-ЗИ занял второе место в рейтинге самых богатых рэперов по версии журнала Forbes, уступив хип-хоп-исполнителю Шону Комбсу (Diddy).