Рэпер Джей Зи анонсировал новый альбом и выпустил отрывок клипа

Видео: tidal.com

Американский рэпер Шон Картер, известный под псевдонимом Джей Зи (Jay Z), анонсировал выход нового студийного альбома «4:44». Музыкант опубликовал отрывок из видеоклипа на песню Adnis на стриминговом сервисе Tidal в понедельник, 19 июня.

Релиз пластинки запланирован на 30 июня.

18 июня у артиста и его супруги певицы Бейонсе родилась двойня. В мае Джей Зи занял второе место в рейтинге самых богатых рэперов по версии журнала Forbes, уступив хип-хоп-исполнителю Шону Комбсу (Diddy). В дискографии музыканта 12 сольных альбомов.

