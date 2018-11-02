Бузова раскрыла истинную цель проекта «Замуж за Бузову»

Телеведущая и певица Ольга Бузова в интервью для The Hollywood Reporter рассказала, ради чего она решила участвовать в проекте «Замуж за Бузову».

По словам телезвезды, с помощью проекта она попыталась напомнить зрительницам, что мужчина должен добиваться женщин, а не наоборот. Она не согласилась с тем, что проект имел феминистскую направленность, как об этом писали многие СМИ.

«У нас произошла подмена понятий: девушки почему-то бегают за молодыми людьми. Меня всю жизнь воспитывали иначе», — заявила звезда. Она также отметила, что впервые после развода почувствовала себя привлекательной девушкой.

Героиня «Замуж за Бузову» подчеркнула, что ей всегда сложно определить, с какой целью мужчины проявляют к ней повышенное внимание.

«Страх, что я — только трофей и способ прославиться, будет всегда со мной, пока не дождусь человека, которому от меня ничего не нужно — ни подписчики, ни совместные съемки», — заключила Бузова.

Финальную серию «Замуж за Бузову» транслировали на телеканале ТНТ 14 октября. Героиня остановила свой выбор на бизнесмене Денисе Лебедеве. Как оказалось позднее, возлюбленный Бузовой неоднократно обманывал девушку, поэтому их отношения прекратились.

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