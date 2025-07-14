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14:45, 14 июля 2025Экономика

Жители «русской Швейцарии» в Подмосковье пожаловались на вырубку леса

Жители Рузского района Подмосковья пожаловались на вырубку леса ради карьера
Мария Черкасова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жители Рузского городского округа в Подмосковье пожаловались на вырубку леса ради разработки песчаного карьера. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

Известно, что на территории леса в 2021 году официально зафиксировали более 20 видов краснокнижных животных и растений. Несколько участков леса решили отнести к особо охраняемым природным территориям, но один участок исключили из границ природоохранной зоны и внесли в список для геологического изучения и добычи полезных ископаемых. Повторная экспертиза, проведенная в 2024 году, пришла к выводу, что никаких редких животных в лесу не обитает.

Вырубка леса ведется с апреля 2025 года. «"Русская Швейцария", самый экологически чистый район, превращается в стройку», — прокомментировали ситуацию жители.

Ранее сообщалось, что в скором времени в России примут законопроект, который вводит основания для массовой вырубки лесов на Байкале. Сплошная рубка на особо охраняемых территориях будет возможна только в ряде случаев, например, для лесовосстановления, при котором определенные участки освобождаются от погибших насаждений. Несмотря на это, экологи выразили озабоченность новым проектом.

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