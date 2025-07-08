Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:41, 8 июля 2025Экономика

На Байкале допустили массовую вырубку деревьев

«Известия»: На Байкале допустили массовую вырубку деревьев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexandr Knyazev / Russian Look / Global Look Press

В России выходит на финишную прямую законопроект, который вводит основания для массовой вырубки лесов на Байкале. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, сплошная рубка на особо охраняемых территориях будет возможна только в ряде случаев, например, для лесовосстановления, при котором определенные участки освобождаются от погибших насаждений. Утверждается, что каждый раз разрешение на вырубку будет даваться только с разрешением от Российской академии наук (РАН).

Тем не менее, экологи выражают озабоченность. Эксперты утверждают, что массовая вырубка вредна для устоявшейся экосистемы Байкала, поскольку подразумевает под собой полное выкорчевывание деревьев, рытье борозд и высадку новых саженцев. почва, В частности, при таком подходе почва будет быстро смываться в водотоки, что приведет к загрязнению озера и к сокращению популяции рыб.

Ранее сообщалось, что россиянин случайно устроил пожар в Прибайкальском национальном парке и нарвался на штраф в миллионы рублей. Житель Иркутского района находился на особо охраняемой природной территории без разрешения. Мужчина остановился на ночлег в районе тоннеля Хабартуйского комплекса между озером Байкал и железной дорогой. Он развел огонь, который перекинулся на сухую траву. В итоге россиянин спалил 18 гектаров леса, тем самым причинив ущерб лесному фонду России более чем на 4,2 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп разочаровался в Путине. Он пообещал Зеленскому столько военной помощи, сколько США смогут позволить

    Россиянин снял на видео последние секунды жизни устроивших заезд по ночному городу друзей

    В ВСУ высказались о потерях фразой «люди куда-то исчезают»

    В Пентагоне объяснили новую военную помощь Украине

    Участник раскрыл правду о сексе порномодели с 1113 мужчинами за 12 часов

    В Москве загорелся прогулочный теплоход

    На Украине сообщили о выезде школьников за границу

    Кафе мигрантов в российском регионе проверят из-за жалоб на агрессию

    Последствия пошлин Трампа против БРИКС для России оценили

    Российский тревел-блогер описал запретные для туриста в Узбекистане вещи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости