«Известия»: На Байкале допустили массовую вырубку деревьев

В России выходит на финишную прямую законопроект, который вводит основания для массовой вырубки лесов на Байкале. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, сплошная рубка на особо охраняемых территориях будет возможна только в ряде случаев, например, для лесовосстановления, при котором определенные участки освобождаются от погибших насаждений. Утверждается, что каждый раз разрешение на вырубку будет даваться только с разрешением от Российской академии наук (РАН).

Тем не менее, экологи выражают озабоченность. Эксперты утверждают, что массовая вырубка вредна для устоявшейся экосистемы Байкала, поскольку подразумевает под собой полное выкорчевывание деревьев, рытье борозд и высадку новых саженцев. почва, В частности, при таком подходе почва будет быстро смываться в водотоки, что приведет к загрязнению озера и к сокращению популяции рыб.

Ранее сообщалось, что россиянин случайно устроил пожар в Прибайкальском национальном парке и нарвался на штраф в миллионы рублей. Житель Иркутского района находился на особо охраняемой природной территории без разрешения. Мужчина остановился на ночлег в районе тоннеля Хабартуйского комплекса между озером Байкал и железной дорогой. Он развел огонь, который перекинулся на сухую траву. В итоге россиянин спалил 18 гектаров леса, тем самым причинив ущерб лесному фонду России более чем на 4,2 миллиона рублей.