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15:45, 15 августа 2024Путешествия

Россиянин случайно спалил лес на Байкале и нарвался на штраф в миллионы рублей

Устроивший пожар в нацпарке на Байкале россиянин заплатит 4,2 миллиона рублей
СюжетЛесные пожары:

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Россиянин случайно устроил пожар в Прибайкальском национальном парке и нарвался на штраф в миллионы рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Иркутской области.

В материалах суда указано, что в мае 2023 года житель Иркутского района находился на особо охраняемой природной территории без разрешения. Мужчина остановился на ночлег в районе тоннеля Хабартуйского комплекса между озером Байкал и железной дорогой. Он развел огонь, который перекинулся на сухую траву. В итоге россиянин спалил 18 гектаров леса, тем самым причинив ущерб лесному фонду России более чем на 4,2 миллиона рублей.

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Сибиряка признали виновным и обязали его заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры Слюдянского района о взыскании с него полной суммы причиненного ущерба.

Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края вспыхнул лесной пожар из-за запущенной туристами сигнальной ракеты. Тушить возгорание отправились более 50 человек и 11 единиц техники.

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      Алина Черненко
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