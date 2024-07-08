Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:24, 8 июля 2024Россия

Сигнальная ракета спровоцировала лесной пожар в российском регионе

Краснодарский ОШ: из-за сигнальной ракеты произошел пожар в районе бухты Инал
СюжетЛесные пожары:

Фото: Stringer / News.ru / Global Look Press

В бухте Инал Туапсинского района Краснодарского края произошел лесной пожар из-за запущенной туристами сигнальной ракеты. Об этом сообщил Оперативный штаб (ОШ) российского региона в своем Telegram-канале.

«Подразделения МЧС России ликвидируют горение сухой растительности.
Угрозы частным домовладениям нет. К ликвидации пожара задействовано 11 единиц техники и 56 человек», — сообщили в оперштабе.

По информации Telegram-канала Mash, возгорание спровоцировала запущенная туристами сигнальная ракета. Всего их взлетело три. Две упали в море, а третья угодила в лес.

Ранее сообщалось, что в хуторе Джанхот тушат лесной пожар на площади семь с половиной гектаров. По словам мэра Геленджика Алексея Богодистова, тушением занимаются около 120 человек и 32 единицы техники. Также запросили вертолет Ми-8. Он подчеркнул, что ситуация контролируется, а угрозы для жизни и здоровья населения нет.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      «Вгрызаются» в землю. Российская армия испытала уникальные бетонобойные бомбы в зоне спецоперации

      Мужчина поймал партнершу за интимным занятием и начал ее игнорировать

      Порномодель выгнали из хозяйственного магазина за откровенные съемки

      В Николаеве произошел взрыв

      В Харькове произошел взрыв

      Орбан прилетел в Китай

      Врача Байдена пригласили в Конгресс для дачи показаний

      Площадь лесного пожара в российском регионе увеличилась

      В США сообщили о призыве демократов к Байдену отказаться от участия в выборах

      Пушков прокомментировал визит Орбана в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше