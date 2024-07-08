Сигнальная ракета спровоцировала лесной пожар в российском регионе

Краснодарский ОШ: из-за сигнальной ракеты произошел пожар в районе бухты Инал

В бухте Инал Туапсинского района Краснодарского края произошел лесной пожар из-за запущенной туристами сигнальной ракеты. Об этом сообщил Оперативный штаб (ОШ) российского региона в своем Telegram-канале.

«Подразделения МЧС России ликвидируют горение сухой растительности.

Угрозы частным домовладениям нет. К ликвидации пожара задействовано 11 единиц техники и 56 человек», — сообщили в оперштабе.

По информации Telegram-канала Mash, возгорание спровоцировала запущенная туристами сигнальная ракета. Всего их взлетело три. Две упали в море, а третья угодила в лес.

Ранее сообщалось, что в хуторе Джанхот тушат лесной пожар на площади семь с половиной гектаров. По словам мэра Геленджика Алексея Богодистова, тушением занимаются около 120 человек и 32 единицы техники. Также запросили вертолет Ми-8. Он подчеркнул, что ситуация контролируется, а угрозы для жизни и здоровья населения нет.