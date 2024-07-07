Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:44, 7 июля 2024Россия

В российском регионе вспыхнул лесной пожар на площади более семи гектаров

Мэр Геленджика: в хуторе Джанхот тушат лесной пожар на площади 7,5 гектара

Фото: Konstantin Mikhailov / Globallookpress.com

В хуторе Джанхот тушат лесной пожар на площади семь с половиной гектаров. Об этом сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

По его словам, тушением занимаются около 120 человек и 32 единицы техники. Также запросили вертолет Ми-8. Богодистов подчеркнул, что ситуация контролируется, а угрозы для жизни и здоровья населения нет.

Мэр опубликовал видео пожара. На кадрах видно, как полыхают поваленные деревья, а весь лес в дыму.

6 июля в Бурятии объявили режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за лесных пожаров.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      США пытаются блокировать строительство АЭС «Аккую» в Турции. Старт к реализации проекта давал лично Путин

      В Пулково отменили введенные из-за непогоды ограничения

      Британия пообещала поставить Украине еще 100 ракет Brimstone

      В Турции произошло землетрясение

      Бизнесмен рассказал об уязвимости ЗРК Patriot

      В России обозначили преграды со стороны США при строительстве АЭС «Аккую» в Турции

      Мэр российского города оправдался за слова о погибшем на СВО контрактнике

      В Конституции Молдавии захотели закрепить стремление к евроинтеграции

      В российском регионе вспыхнул лесной пожар на площади более семи гектаров

      Партнер Коломойского выехал с Украины по поддельным документам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше