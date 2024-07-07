В российском регионе вспыхнул лесной пожар на площади более семи гектаров

Мэр Геленджика: в хуторе Джанхот тушат лесной пожар на площади 7,5 гектара

В хуторе Джанхот тушат лесной пожар на площади семь с половиной гектаров. Об этом сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

По его словам, тушением занимаются около 120 человек и 32 единицы техники. Также запросили вертолет Ми-8. Богодистов подчеркнул, что ситуация контролируется, а угрозы для жизни и здоровья населения нет.

Мэр опубликовал видео пожара. На кадрах видно, как полыхают поваленные деревья, а весь лес в дыму.

6 июля в Бурятии объявили режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за лесных пожаров.