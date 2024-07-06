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09:50, 6 июля 2024Россия

В российском регионе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров
СюжетЛесные пожары:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Бурятии объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. Об этом сообщило правительство республики в Telegram.

Режим ЧС ввели из-за пожаров. Власти региона рассказали, что с начала пожароопасного сезона было зафиксировано 271 возгорание, охватившее общую площадь более 113 тысяч гектаров.

«За прошедшие сутки обнаружено 12 лесных пожаров на площади 29 гектаров на территории Баргузинского, Кижингинского, Севербайкальского, Курумканского районов. На территории республики действует 34 лесных пожара на площади 23 793 гектара», — уточнил зампред правительства Бурятии Иван Альхеев.

К тушению пожаров привлечены 464 специалиста и 65 единиц техники.

1 июля режим ЧС федерального характера был введен в Якутии. Причиной также стали лесные пожары.

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      Екатерина Грищенко
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