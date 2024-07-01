В российском регионе ввели режим ЧС федерального характера

В Якутии ввели режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров

В Якутии из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

По информации Авиалесоохраны, в регионе действуют 107 природных пожаров на площади свыше 331 тысячи гектар. С огнем в Якутии борются более полутора тысяч человек и ста единиц техники. Обстановку монитория беспилотники МЧС.

Всего в России зафиксировали свыше 500 очагов природных пожаров в 37 регионах. При этом за неделю их площадь уменьшилась до 44 тысяч гектаров. Наиболее сложная ситуация, по оценкам специалистов, сложилась в Дальневосточном федеральном округе.

1 июля также стало известно о вводе режима ЧС из-за лесных пожаров в Туве. По словам руководителя региона Вячеслава Ховалыга, на территории республики зафиксировали более двух десятков очагов возгорания, суммарная площадь которых составляет около 1700 гектаров.