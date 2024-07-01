Режим ЧС ввели в российском регионе

В Туве из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации

В Туве из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Владислав Ховалыг.

Как рассказал чиновник, на территории Тувы зарегистрировали уже более двух десятков очагов возгорания, суммарная площадь которых составляет около 1700 гектаров.

«Со стихией борются более 220 человек. Скоро к ним присоединятся еще 30 наших авиадесантников, которых мы отозвали с тушения пожаров в Забайкальском крае. Помимо этого, обратились к руководству ряда сибирских регионов с просьбой командировать в Туву свои команды пожарных», — объявил Ховалыг.

Он сообщил, что синоптики прогнозируют ослабевание жары и дожди, но подчеркнул, что «уповать на погоду» власти региона не могут.