Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:54, 27 июня 2024Россия

В российском регионе ввели режим ЧС после схода поезда с рельсов

Глава Коми Уйба ввел режим ЧС после схода вагона поезда с рельсов

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Коми после схода вагонов пассажирского поезда ВоркутаНовороссийск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы республики Владимира Уйбы.

В документе отмечается, что режим ЧС в Коми ввели с 26 июня и «до особого распоряжения». Указ опубликован на портале правительства региона.

Вечером 26 июня пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов под Интой в Республике Коми. Как сообщили в РЖД, предварительной причиной аварии стал подмыв почвы из-за обильных осадков.

Всего в составе поезда было 14 вагонов, девять из них перевернулись. В поезде находилось 232 пассажира.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов

      Врач раскрыл неочевидный способ борьбы с бессонницей

      В российском регионе ввели режим ЧС после схода поезда с рельсов

      В Минюсте обвинили Запад в психологическом воздействии на россиян

      Пилоты США дважды активировали систему вооружений при сближении с российскими самолетами

      В Запорожской области сообщили о взрыве в Мелитополе

      В Боливии начали расследование после попытки госпереворота

      В Боливии задержали лидера попытки переворота

      В Польше раскрыли последствия расширения конфликта на Украине

      В Бразилии ампутировали 6,5 тысячи пенисов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше