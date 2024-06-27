В российском регионе ввели режим ЧС после схода поезда с рельсов

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Коми после схода вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы республики Владимира Уйбы.
В документе отмечается, что режим ЧС в Коми ввели с 26 июня и «до особого распоряжения». Указ опубликован на портале правительства региона.
Вечером 26 июня пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов под Интой в Республике Коми. Как сообщили в РЖД, предварительной причиной аварии стал подмыв почвы из-за обильных осадков.
Всего в составе поезда было 14 вагонов, девять из них перевернулись. В поезде находилось 232 пассажира.