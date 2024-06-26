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19:13, 26 июня 2024Россия

Пассажирский поезд сошел с рельсов в российском регионе

Mash: пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов в Коми

Фото: Lisa Top / Shutterstock / Fotodom

Пассажирский поезд ВоркутаНовороссийск сошел с рельсов под Интой в Республике Коми. О происшествии в российском регионе стало известно Telegram-каналу Mash.

Как утверждает издание, от пяти до семи вагонов лежат на земле. Насыпь размыло водой, предварительно, это и могло привести к происшествию.

Как выяснил Mash, количество пострадавших пока не раскрывается. Местные средства массовой информации отметили, что девять вагонов поезда перевернулись в 10 минутах езды от станции Инта.

Власти республики ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области. На месте инцидента произошел крупный пожар, на тушение которого спасателям потребовалось около двух часов.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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