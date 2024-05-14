Грузовые вагоны сошли с рельсов под Волгоградом из-за атаки БПЛА. Загорелась цистерна с топливом

Пожар на месте схода грузового поезда с рельсов в Волгоградской области потушили

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области. На месте произошедшего произошел крупный пожар, на тушение которого спасателям потребовалось около двух часов.

Инцидент произошел 14 мая в 1:15 по московскому времени на станции Котлубань под Волгоградом. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Однако произошедшее повлияло на движение поездов, в том числе пассажирских. Так, к примеру, ожидается задержка составов № 89 Волгоград — Санкт-Петербург и № 90 Санкт-Петербург — Волгоград.

Для устранения последствий схода на место направлены восстановительные поезда со станций имени Максима Горького и Арчеда. На Приволжской железной дороге работает оперативный штаб пресс-служба Приволжской железной дороги

К настоящему времени движение поездов было восстановлено по одному пути.

Причиной схода вагонов и последующего пожара под Волгоградом называют атаку БПЛА

Всего с рельсов сошло около десятка вагонов. В пресс-службе Приволжской железной дороги указали, что ЧП случилось в результате «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». По неофициальным данным, причиной схода вагонов стала атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В результате атаки дрона вспыхнули два вагона с дизельным топливом и вагон с пиломатериалами. Согласно предварительным сведениям, одна из цистерн взорвалась, произошел разлив топлива, загорелась трава. Пожарным удалось ликвидировать возгорание в 3:38 по московскому времени. Последствия инцидента попали на видео. На записи можно увидеть опрокинувшиеся вагоны, на некоторых видны следы горения.

Ранее под Самарой неизвестные устроили взрыв на железнодорожном мосту

4 марта на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области произошел взрыв. Диверсанты попытались подорвать опору железнодорожного моста через реку Чапаевку. В результате в районе ЧП было приостановлено движение составов, оказались задержаны пять поездов.

Пресс-служба Куйбышевской железной дороги называла причиной сбоя работы поездов «незаконное вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Впоследствии ФСБ возбудила уголовное дело по статье 281 УК РФ о диверсии. Ведется розыск двоих подозреваемых.

Уточнялось, что мост, на опоре которого заложили взрывное устройство, осмотрели. Выяснилось, что были повреждены некоторые металлические конструкции сооружения.