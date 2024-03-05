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16:52, 5 марта 2024Силовые структуры

Установлен состав использованной для подрыва моста под Самарой взрывчатки

«Ъ»: мост под Самарой был взорван СВУ из смеси селитры и алюминиевой пудры

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Взрывное устройство, использованное для подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области, состояло из смеси аммиачной селитры и алюминиевой пудры. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, диверсанты заложили три самодельных взрывных устройства (СВУ) в пластмассовых емкостях, сработало одно из них. В результате взрыва были повреждены некоторые металлические конструкции моста, из-за чего пришлось приостановить движение железнодорожного транспорта.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают двоих диверсантов ростом 170-180 сантиметров с рюкзаками. Их видели местные жители в конце прошлой недели у железнодорожных путей. Украинские спецслужбы планировали вызвать экологическую катастрофу, подорвав состав с аммиаком, следовавший с завода «Тольяттиазот».

На перегоне Звезда — Чапаевск произошел взрыв около 06:15 по местному времени (05:15 мск) 4 марта. Пять поездов были задержаны. ФСБ возбудила уголовное дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ. Мост осмотрели, линию признали неповрежденной и пригодной для использования. Движение транспорта восстановили.

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      Любовь Ширижик
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