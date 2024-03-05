Украинские спецслужбы собирались устроить под Самарой экологическую катастрофу

SHOT: украинские спецслужбы хотели взорвать под Самарой состав с аммиаком

Украинские спецслужбы устроили взрыв под Самарой с целью вызвать экологическую катастрофу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Диверсанты намеревались подорвать состав с аммиаком, следовавший с завода «Тольяттиазот». Их сейчас разыскивают сотрудники правоохранительных органов. По описанию местных жителей, которые видели злоумышленников в окрестностях моста через реку Чапаевка незадолго до взрыва, это двое мужчин ростом 170-180 сантиметров с рюкзаками.

На перегоне Звезда — Чапаевск произошел взрыв около 06:15 по местному времени (05:15 мск) 4 марта. Пять поездов были задержаны.

После подрыва моста на железнодорожных путях были обнаружены еще несколько взрывных устройств.

ФСБ возбудила уголовное дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ. Взрывное устройство, установленное на опоре одной из линий железнодорожного моста, было обезврежено. Мост осмотрели, линию признали неповрежденной и пригодной для использования. Движение транспорта восстановили.