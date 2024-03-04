После взрыва на железнодорожном мосту под Самарой возбудили дело о диверсии

В Самарской области ФСБ возбудила дело после взрыва на железнодорожном мосту

В Самарской области ФСБ возбудила уголовное дело после взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевка. Об этом сообщает ТАСС.

Дело расследуется по статье 281 («Диверсия») УК РФ.

Взрывное устройство, установленное на опоре одной из линий железнодорожного моста, было обезврежено. Мост осмотрели, линию признали неповрежденной и пригодной для использования. Движение транспорта восстановлено.

Ранее сообщалось, что неизвестные устроили взрыв на перегоне Звезда — Чапаевск около 6:15 утра по местному времени (5:15 по московскому). Пять поездов были задержаны.