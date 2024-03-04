Неизвестные пытались подорвать опору железнодорожного моста в российском регионе

В Самарской области неизвестные устроили взрыв на железнодорожном мосту

Неизвестные пытались подорвать опору железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, злоумышленники устроили взрыв на перегоне Звезда — Чапаевск около 6:15 утра по местному времени. Сейчас движение поездов по мосту приостановлено, а на месте работают сотрудники спецслужб.

В регионе объявлен план «Загорск».

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