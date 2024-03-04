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08:58, 4 марта 2024Силовые структуры

Неизвестные пытались подорвать опору железнодорожного моста в российском регионе

В Самарской области неизвестные устроили взрыв на железнодорожном мосту

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Неизвестные пытались подорвать опору железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, злоумышленники устроили взрыв на перегоне Звезда — Чапаевск около 6:15 утра по местному времени. Сейчас движение поездов по мосту приостановлено, а на месте работают сотрудники спецслужб.

В регионе объявлен план «Загорск».

Ранее суд в Петербурге арестовал 21-летнего Богдана Бондарева за поджог релейного шкафа на железной дороге. Мужчина обвиняется по части 1 статьи 205 («Теракт») УК РФ, он пробудет в СИЗО до 27 апреля.

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