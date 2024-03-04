Силовые структуры
Неизвестные пытались подорвать опору железнодорожного моста в российском регионе
В Самарской области неизвестные устроили взрыв на железнодорожном мосту
Неизвестные пытались подорвать опору железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, злоумышленники устроили взрыв на перегоне Звезда — Чапаевск около 6:15 утра по местному времени. Сейчас движение поездов по мосту приостановлено, а на месте работают сотрудники спецслужб.
В регионе объявлен план «Загорск».
Ранее суд в Петербурге арестовал 21-летнего Богдана Бондарева за поджог релейного шкафа на железной дороге. Мужчина обвиняется по части 1 статьи 205 («Теракт») УК РФ, он пробудет в СИЗО до 27 апреля.