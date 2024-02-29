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17:23, 29 февраля 2024Силовые структуры

Суд арестовал 21-летнего россиянина за теракт на железной дороге

В Петербурге арестовали 21-летнего обвиняемого в теракте на железной дороге

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга арестовал 21-летнего Богдана Бондарева за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 27 апреля. Он обвиняется по части 1 статьи 205 УК РФ («Теракт»).

Фигурант, находясь на пути железнодорожного перегона между станциями Сергиево и Стрельна, поджег оборудование. Сделал он это из хулиганских побуждений.

Кроме того, у арестованного нашли изготовленные им 16 агитационных листовок с негативными словами про президента России.

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      Екатерина Кашурникова
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