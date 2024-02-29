Россиянин поджег релейный шкаф и стал фигурантом дела о теракте

ФСБ в Петербурге задержала подозреваемого в поджоге релейного шкафа в Стрельне

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне «Сергиево — Стрельна» Петродворцового района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Злоумышленником оказался 21-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 («Теракт») УК РФ.

Установлено, что фигурант, находясь на пути железнодорожного перегона между станциями Сергиево и Стрельна, совершил поджог релейного шкафа. Сделал он это, как сообщает ведомство, из хулиганских побуждений.

Ранее Орловский районный суд арестовал подростка 2007 года рождения, который поджег релейный шкаф на перегоне «Орел — Стальной Конь».