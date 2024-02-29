Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:56, 29 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин поджег релейный шкаф и стал фигурантом дела о теракте

ФСБ в Петербурге задержала подозреваемого в поджоге релейного шкафа в Стрельне

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне «Сергиево — Стрельна» Петродворцового района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Злоумышленником оказался 21-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 («Теракт») УК РФ.

Установлено, что фигурант, находясь на пути железнодорожного перегона между станциями Сергиево и Стрельна, совершил поджог релейного шкафа. Сделал он это, как сообщает ведомство, из хулиганских побуждений.

Ранее Орловский районный суд арестовал подростка 2007 года рождения, который поджег релейный шкаф на перегоне «Орел — Стальной Конь».

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии придумали сценарий нападения России на НАТО. В этот раз войне добавили биологического и ядерного оружия

      Трамп примет в своей резиденции премьера Венгрии

      Украинский военнопленный обвинил Зеленского в занижении потерь

      Во Франции захотели объявить импичмент президенту из-за слов о России

      В России предложили наказывать навязчивых коллекторов

      Россиянин избил жену молотком из-за недосмотра за восьмимесячным ребенком

      Девушке с тяжелым половым расстройством дали совет перед первым сексом

      Минобороны заявило об уничтожении опорного пункта ВСУ под Авдеевкой

      Сторонник террористов планировал устроить диверсии в России и попался

      На Украине назвали сумму ежемесячно необходимой помощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше