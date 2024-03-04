Стала известна возможная цель диверсии на железнодорожном мосту под Самарой

Mash: целью диверсии на мосту под Самарой было нарушение логистики предприятий

Взрыв на железнодорожном мосту в Самарской области могли устроить, чтобы нарушить логистику местных стратегических предприятий. О возможной цели диверсии стало известно Telegram-каналу Mash.

По его данным, это касается, в частности, Приволжского государственного боеприпасного испытательного полигона, а также химических заводов, которые расположены около Чапаевска.

О диверсии на опоре железнодорожного моста через реку Чапаевка стало известно ранее 4 марта. По некоторым данным, злоумышленники устроили взрыв на перегоне Звезда — Чапаевск около 6:15 утра по местному времени (5:15 по московскому). Движение поездов по мосту было временно приостановлено, а на место были вызваны оперативные службы.

