Пять поездов задержали из-за взрыва на железной дороге в российском регионе

РЖД: пять поездов задержали из-за взрыва на железной дороге в Самарской области

Пять поездов задерживаются из-за взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевка на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».

В связи с инцидентом в российском регионе ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов №32 Москва — Орск, №50 Москва — Самара, №10 Москва — Самара, №7574 Сызрань — Мирная, №7104 Сызрань — Самара.

Более того, сообщается, что часть пригородных поездов выводится из расписания. В компании отметили, что пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее в марте стало известно о попытке подрыва опоры железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области. Сейчас движение поездов по мосту приостановлено, а на месте работают сотрудники спецслужб. В регионе объявлен план «Загорск» — особый режим работы полиции в экстренных ситуациях.