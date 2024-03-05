За подрыв моста под Самарой начат розыск двоих диверсантов с рюкзаками

Силовики ищут двух диверсантов с рюкзаками после подрыва моста под Самарой

Начало событий в новости Украинские спецслужбы собирались устроить под Самарой экологическую катастрофу

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают двоих диверсантов, устроивших подрыв моста под Самарой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители видели двух мужчин ростом 170-180 сантиметров с рюкзаками в конце прошлой недели у железнодорожных путей. Также в ходе осмотра силовики нашли и обезвредили еще несколько взрывных устройств на других участках полотна.

Украинские спецслужбы устроили взрыв под Самарой с целью вызвать экологическую катастрофу. Диверсанты намеревались подорвать состав с аммиаком, следовавший с завода «Тольяттиазот».

На перегоне Звезда — Чапаевск произошел взрыв около 06:15 по местному времени (05:15 мск) 4 марта. Пять поездов были задержаны.

ФСБ возбудила уголовное дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ. Взрывное устройство, установленное на опоре одной из линий железнодорожного моста, было обезврежено. Мост осмотрели, линию признали неповрежденной и пригодной для использования. Движение транспорта восстановили.